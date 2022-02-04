Аптеки пожаловались на работу в неопределенных условиях из-за непродления упрощенного режима

Аптечные сети не знают, по какой схеме маркировки лекарств работать в течение месяца. Упрощенный режим действовал до 1 февраля, а вступление нового постановления МДЛП планируется с 1 марта.

Аптечные сети, участники СРО Ассоциации независимых аптек, заявили о «подвешенном состоянии» работы в системе маркировки, заявили в организации «ФВ».

Новое постановление по системе маркировки лекарств, в котором в деталях будет описана дальнейшая схема работы аптек с МДЛП, вступит в силу 1 марта. При этом упрощенный режим маркировки действовал до 1 февраля.

Сейчас, как заявляют в ассоциации, аптеки находятся в «подвешенном состоянии» и не понимают, как им работать. В этот месяц их или будут штрафовать за то, что они пользуются упрощенной схемой, или, если ею не пользоваться, то в точках начнут образовываться очереди, уверены участники ассоциации.

Как объяснили «ФВ» в СРО, еще в декабре на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект изменений в постановление о маркировке — оно предполагало продление упрощенного режима с 1 февраля до 1 марта. Проект прошел все необходимые процедуры, но «никуда это не вышло», отметили в ассоциации.

«Аптеки говорят, что все схемы по установленным правилам не работают, поэтому фармацевты не знают, как им быть в сложившейся ситуации. Если не закупать новые партии, на запасах месяц они не протянут. А если закупать и продолжать пользоваться 702 схемой, которую, скорее всего, не остановили, то проверяющие органы увидят, что аптека пользуется ей бесправно, так как нет нормы», — отметили в СРО.

В течение всего 2021 года о продлении упрощенной схемы маркировки препаратов просили многочисленные организации. «СоюзФарма» предрекала рынку повторение кризиса, если действие схемы 702 закончится 1 февраля. Эту инициативу поддерживал и «Фармленд», в котором заранее считали объем невозможной к реализации продукции при отмене упрощенной схемы маркировки. С начала работы упрощенной схемы регулятор, как правило, прислушивался к аптекам и продлевал ее действие.

В июне прошлого года также стало известно, что с 1 декабря производство и продажа лекарств без маркировки будет наказываться штрафом до 100 тысяч рублей.

Фото: Екатерина Погонцева

Руслан Мавлиханов

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