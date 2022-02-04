Аптечные продажи лекарств ушедшего года побили рекорд 2020 года

Аптечный рынок лекарств в 2021 году вырос относительно 2020 года в рублях на 6%, в натуральном выражении продажи снизились на 8%. Рост рынка в стоимостном выражении в основном произошел за счет увеличения средней цены на лекарства более чем на 15%.

Продажи лекарств в аптеках в 2021 году составили 1,2 трлн руб., что больше на 6% по отношению к 2020 году. В упаковках рынок сократился на 8%, до 5,1 млрд упаковок, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Средняя цена на лекарства в аптеках выросла с 207 руб. за упаковку в 2020 году до 239 руб. в 2021-м.

Рост и тенденция

Источник: AlphaRM

Ежемесячные продажи лекарств в аптеках в рублях в течение года в основном росли, но были и падения относительно 2020 года. Самое значительное зафиксировано в марте ушедшего года по сравнению с мартом 2020 года, продажи сократились на 9%. Март 2020 года был самым ажиотажным для аптек в том году, когда население впервые обеспокоилось по поводу эпидемии, к тому же резко снизился курс рубля.

Менее серьезные сокращения рынка в 2021 году в стоимостном выражении наблюдались в октябре (-4,5%), ноябре (-5,8%) и декабре (-0,2%) относительно тех же месяцев 2020 года.

Источник: AlphaRM

В упаковках же, напротив, продажи лекарств почти весь 2021 год снижались, кроме июня (+5,7%) и июля (1,1%) относительно тех же месяцев 2020 года.

В первую пятерку по продажам в рублях среди терапевтических групп (по классификации EphMRA, второй уровень) вошли: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), антикоагулянты, противопростудные и противокашлевые препараты, противовирусные препараты для системного использования, противовоспалительные и противоревматические препараты.

Максимально из ТОР5 продажи выросли у антикоагулянтов – за год на 17,5% в деньгах. ЕСли смотреть шире – ТОР50 терапевтических групп, то самым значительным ростом отличились лекарства от анемии. Эти средства с 2020 года прибавили более 23% стоимостного объема, но в рейтинге групп занимают лишь 44–ое место и долю равную не более 0,6%. Для сравнения, на антикоагулянты, занявшие второе место, приходится более 4,6% продаж в рублях.

Среди лекарств, у которых продажи за этот год снизились, в первых рядах антисептические (-17%) и антибактериальные средства (-13%). Причем как в стоимостном так и в натуральном выражении.

Источник: AlphaRM

В ТОР3 рынка в натуральном выражении входят: анальгетики, препараты для лечения заболеваний носа, противопростудные и противокашлевые препараты. Спрос на анальгетики в упаковках с прошлого года упал на 21%. Намного реже в аптеках стали приобретать антисептические и дезинфицирующие средства (-30,6%). Также покупатели стали меньше покупать антибиотики (-26,1%).

По итогам 2021 года в аптеках чаще стали приобретать антиастматические и препараты для лечения ХОБЛ (+6,7% в упаковках). Антикоагулянты также попали на второе место по приросту продаж в натуральном выражении (+6,6%). В пятерку лидеров по приросту вошли: гипотензивные препараты (лекарства с действующим веществом моксонидин, доксазозин и некоторые другие) липид-регулирующие/анти-атеромы препараты (в группу в основном входят средства понижающие уровень холестерина), внутривенные растворы (такие как: натрия хлорид, декстроза, вода для инъекций и т.д.)

Источник: AlphaRM

Доля лидирующих лекарств

Лекарства, рекомендуемые Минздравом при COVID-19, били рекорды по продажам, в итоге их доля в рознице выросла. Это касается антикоагулянтов (к примеру, ривароксабан и апиксабан), а также умифеновира (противовирусный препарат). Доля умифеновира увеличилась по сравнению с 2020 годом с 1,1% до 1,6%, у апиксабана с 0,8% до 1,3%, у ривароксабана, ранее занимавшего первое место, с 1,2% до 1,4%. В результате доля первой пятерки на рынке выросла с 6% до 7% в ушедшем году.

В 2021 году антикоагулянты ривароксабан и апиксабан представлены единственными оригинальными брендами на рынке: «Ксарелто» и «Эликвис». Но в России также зарегистрированы два дженерика с МНН ривароксабан следующих компаний: Березовский фармацевтический завод» (зарегистрирован в 2021 году) и «Медисорб» (зарегистрирован в 2020 году). Однако в гражданский оборот они пока не поступали, так как ривароксабан до 2024 года защищен патентом, который принадлежит Bayer.

С МНН апиксабан в нашей стране не зарегистрирован на данный момент ни один дженерик, но при этом несколько компаний активно проводят испытания на биоэквивалентность в сравнении с оригинальным американским препаратом «Эликвис». Среди компаний, проводящих исследования, две отечественные. Этот препарат также защищен патентом – до 2026 года, принадлежит Pfizer.

Источник: AlphaRM

Кто впереди

В рейтинге аптечных продаж в ушедшем году произошли значимые изменения. Бренд «Арбидол» поднялся с третьего на первое место рейтинга с приростом +49,4% в рублях, вытеснив бессменного лидера «Ксарелто» на вторую строчку. У «Ксарелто» при этом также наблюдается рост рынка (+17,6%). Замыкает тройку лидеров антикоагулянт «Эликвис», с максимальным в ТОР10 приростом +73,1%. У всех участников по итогам года продажи в деньгах увеличились, кроме бренда «Ингавирин» (-35,3%).

ТОР10 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в 2021 году Рейтинг Бренд Доля продаж, % Прирост продаж 2021/2020, % 2021 2020 2020 2021 1 3 Арбидол 1,0 1,4 49,4 2 1 Ксарелто 1,2 1,4 17,6 3 4 Эликвис 0,8 1,3 73,1 4 2 Ингавирин 1,2 0,7 -35,3 5 5 Детралекс 0,6 0,7 14,6 6 6 Нурофен 0,6 0,7 10,2 7 13 Гептрал 0,5 0,6 45,8 8 8 Мексидол 0,6 0,6 11,2 9 9 Пенталгин 0,5 0,6 9,0 10 11 Терафлю 0,5 0,5 10,2 Источник: AlphaRM

Какие компании впереди, можно судить по рейтингу корпораций. Первенство остается за немецкой корпорацией Bayer, с долей рынка 4,5%. Отечественная «Отисифарм» поднялась на вторую строчку, а Novartis напротив спустилась на позицию вниз и в 2021 году занимала третье место. В первой десятке только Novartis и Sanofi демонстрируют сокращение продаж в аптеках. Остальные участники ТОР10 за год укрепили свои позиции и показали рост рынка в непростых условиях.