Росстат сообщил о росте производства лекарств и применяемых в медицинских целях материалов

Выпуск лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях в 2021 году, вырос на 11,5% по сравнению с 2020 годом. В декабре 2021 года производство этих изделий осталось на уровне аналогичного периода 2020 года, но выросло на 33,8% к ноябрю 2021 года.

Росстат опубликовал отчет о промышленном производстве в 2021 году. Отмечено, что выпуск лекарств и применяемых в медицинских целях материалов показал в 2021 году рост в 11,5% по сравнению с 2020 годом.

При этом выпуск этой продукции в декабре 2021 года уменьшился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с ноябрем 2021 года производство увеличилось на 33,8%.

Лекарств в декабре изготовлено на 72 млрд руб., что на 1,5% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 36,6% больше, чем в ноябре 2021 года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,6 млрд доз, что на 17,6% больше, чем в декабре 2020 года, и на 15% больше, чем в ноябре 2021 года. Выпуск препаратов в ампулах составил 219 тыс. штук, что на 72,5% меньше, чем в декабре 2020 года, и на 52,4% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Производство фармсубстанций в декабре 2021 года увеличилось на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с ноябрем 2021 года объемы выпуска этой продукции выросли на 2,9%.

Провитаминов, витаминов и их производных произведено 57,8 т, что на 2,1% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 12,1% больше, чем в ноябре 2021 года. Антибиотиков выпущено 65,8 тонн, рост по сравнению с декабрем 2020 года составил 1,4%, снижение по сравнению с ноябрем 2021 года – на 10,1%.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 25,1 млн упаковок, что на 10,3% меньше, чем в декабре 2020 года, и на 0,9% меньше, чем в ноябре 2021 года. Клейких перевязочных материалов выпущено 18,2 млн упаковок, это на 74% больше, чем в декабре 2020 года, и на 68,7% больше, чем в ноябре 2021.

В декабре 2021 года выпущено оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, на 6 млрд руб., что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 40,8% больше, чем в ноябре 2021 года.

В целом за 2021 год произведено сложных электронных медицинских изделий на 37,3 млрд руб., что на 4,3% больше, чем в 2020 году.

Елена Сидорова

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