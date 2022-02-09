Pfizer и Valneva приступят к III фазе испытаний вакцины от болезни Лайма

Pfizer и Valneva успешно завершили II фазу испытаний вакцины против болезни Лайма. Это единственный препарат против заболевания, который в данный момент проходит стадию клинических испытаний.

Компания Valneva, производящая вакцины, вместе с Pfizer сообщила о положительных результатах II фазы клинических испытаний кандидатной вакцины от болезни Лайма. Издание PharmaLive пишет, что вакцина VLA15 является многообещающим препаратом для предотвращения этого наиболее распространенного заболевания, связанного с клещами.

В исследовании II фазы Valneva и Pfizer сравнивали иммуногенность VLA15 после введения двух или трех доз в возрастных группах 5—11, 12—17 и 18—65 лет. VLA15 показала иммуногенность при обеих схемах вакцинации. При этом компании обнаружили, что вакцина приводила к более эффективной выработке антител против белка бактерии, вызывающей болезнь Лайма, при трехдозовой схеме вакцинации.

Анализ испытаний также подтвердил приемлемый профиль безопасности и переносимости вакцины, и компании рассчитывают опубликовать первичные педиатрические данные в первой половине 2022 года. III фазу испытаний планируют проводить в скором времени.

VLA15 — единственная вакцина-кандидат против болезни Лайма, которая в настоящее время находится на стадии клинической разработки. Вакцина нацелена на белок бактерий, вызывающих заболевание, и охватывает шесть экспрессируемых вариантов белка. Pfizer и Valneva заключили соглашение, направленное на разработку препарата, в апреле 2020 года. Предыдущая попытка создать вакцину против болезни Лайма закончилась провалом. Препарат LYMErix был снят с рынка в 2002 году из-за опасений, связанных с побочными эффектами.

Болезнь Лайма вызывается бактерией Borrelia burgdorferi и передается через укусы иксодовых клещей, а также оленьих кровососок. На ранних стадиях симптомы заболевания могут включать лихорадку, головную боль, утомляемость, боль в суставах и мышцах. Инфекция распространяется по всему телу и потенциально вызывает осложнения со стороны сердечной или нервной системы, которые трудно поддаются лечению. Сейчас терапия болезни Лайма представляет собой месячный курс антибиотиков, который полезен при выявлении болезни на ранней стадии.

Николай Соколов

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