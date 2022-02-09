Минздрав одобрил третью фазу испытаний «КовиВака» с участием детей

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины «КовиВак» с участием детей. В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить его планируется в декабре 2022 года.

Центр им. Чумакова получил разрешение на проведение III фазы клинического исследования вакцины против COVID-19 с участием детей. Соответствующая запись появилась в Госреестре лекарственных средств. Планируется проведение двойного слепого плацебоконтролируемого рандомизированного исследования по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата. Испытания продлятся до 7 декабря 2022 года.

Исследование планируется провести в клиниках Пермского края, Самарской области, городов Электросталь Московской области и Санкт-Петербург с участием 1050 человек.

«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля 2021 года, в марте того же года начался выпуск этой вакцины.

По сведениям разработчиков, препарат на 98,4% защищает пациента от заражения коронавирусом и на 99,1% — от тяжелой формы болезни. Во время I/II фазы клинических испытаний ученые установили, что «КовиВак» вызывает сероконверсию антител в 85% случаев по результатам реакции нейтрализации коронавируса, отмечала директор по качеству Центра имени Чумакова Александра Синюгина.

Фото: nanolek.ru

Ринат Васбеев

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