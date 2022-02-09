У единственного поставщика госзаказчики купили лекарств почти на 150 млрд рублей

Закупка у единственного поставщика – второй по популярности способ закупок лекарств. В 2021 году его доля составила 14% от общей суммы приобретенных госзакзачиками лекарств. За последние пять лет это самый высокий уровень.

В 2021 году госзаказчики приобрели лекарств у единственного поставщика на сумму 149,5 млрд руб., подсчитали в компании Headway. В общей сумме закупок доля контрактов с единственным поставщиком составила 14%. На первом месте – открытый аукцион в электронной форме с суммой контрактов 657,8 млрд руб. и долей 76%.

Доля закупок у единственного поставщика снижалась с 2018 года. В 2017 году она оценивалась в 13%, а в 2018-м – в 11%, в 2019 году еще меньше – 8%. Но в 2020 году эти закупки резко выросли: с 38,8 млрд до 103,5 млрд руб.

В госпитальных закупках доля единственных поставщиков выше – 21% в 2021 году – по сравнению с льготными закупками, где она в прошлом году составила 12%.

Доля электронных аукционов в 2019–2020 годах колебалась в диапазоне 80—85%, по итогам 2021 года она снизилась до 76%.

Общая сумма закупок лекарственных средств по итогам 2021 года выросла на 24% по сравнению с 2020 годом и составила 869,4 млрд руб. в ценах победителя.

Средний размер аукциона составляет 2,25 млн руб. (по итогам завершенных аукционов).

Экономия на аукционах в 2021 году снизилась. В 2020 году начальная сумма контрактов снизилась на 4,8%, а в 2021 году – всего на 3,9%.

Снижение цены контракта после завершения аукциона Завершенные аукционы, млрд руб. 2017 2018 2019 2020 2021 Объем аукционов, цена заказа 427,6 483,3 617,7 735 904,4 Объем аукционов, цена победителя 380,9 451,5 590,4 700 869,4 Экономия, % -10,9 -6,6 -4,4 -4,8 -3,9 Источник: Headway

Общее количество состоявшихся аукционов достаточно стабильно, прирост идет небольшими темпами: около 5—7% в год, основная причины увеличения числа опубликованных тендеров с 2019 года – большая доля отмененных, которая в течение трех лет оставалась на одном уровне.