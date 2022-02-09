У единственного поставщика госзаказчики купили лекарств почти на 150 млрд рублей

Закупка у единственного поставщика – второй по популярности способ закупок лекарств. В 2021 году его доля составила 14% от общей суммы приобретенных госзакзачиками лекарств. За последние пять лет это самый высокий уровень.
В 2021 году госзаказчики приобрели лекарств у единственного поставщика на сумму 149,5 млрд руб., подсчитали в компании Headway. В общей сумме закупок доля контрактов с единственным поставщиком составила 14%. На первом месте – открытый аукцион в электронной форме с суммой контрактов 657,8 млрд руб. и долей 76%.
Доля закупок у единственного поставщика снижалась с 2018 года. В 2017 году она оценивалась в 13%, а в 2018-м – в 11%, в 2019 году еще меньше – 8%. Но в 2020 году эти закупки резко выросли: с 38,8 млрд до 103,5 млрд руб.
В госпитальных закупках доля единственных поставщиков выше – 21% в 2021 году – по сравнению с льготными закупками, где она в прошлом году составила 12%.
Доля электронных аукционов в 2019–2020 годах колебалась в диапазоне 80—85%, по итогам 2021 года она снизилась до 76%.
Общая сумма закупок лекарственных средств по итогам 2021 года выросла на 24% по сравнению с 2020 годом и составила 869,4 млрд руб. в ценах победителя.
Средний размер аукциона составляет 2,25 млн руб. (по итогам завершенных аукционов).
Экономия на аукционах в 2021 году снизилась. В 2020 году начальная сумма контрактов снизилась на 4,8%, а в 2021 году – всего на 3,9%.
|Снижение цены контракта после завершения аукциона
|Завершенные аукционы, млрд руб.
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Объем аукционов, цена заказа
|427,6
|483,3
|617,7
|735
|904,4
|Объем аукционов, цена победителя
|380,9
|451,5
|590,4
|700
|869,4
|Экономия, %
|-10,9
|-6,6
|-4,4
|-4,8
|-3,9
|Источник: Headway
Общее количество состоявшихся аукционов достаточно стабильно, прирост идет небольшими темпами: около 5—7% в год, основная причины увеличения числа опубликованных тендеров с 2019 года – большая доля отмененных, которая в течение трех лет оставалась на одном уровне.
|Завершенные и отмененные закупки в 2021 году
|Этап размещения заказа
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Завершено
|324 280
|335 018
|365 378
|360 651
|385 497
|Отменено
|44 924
|71 765
|125 629
|122 334
|128 411
|Источник: Headway
Елена Калиновская
pharmvestnik