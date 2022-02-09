Светлана Стригункова покинет пост главы Минздрава Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания с зампредами правительства региона 7 февраля анонсировал кадровые перестановки. Должность главы регионального Минздрава займет замминистра Алексей Сапанюк, а действующего министра здравоохранения Светлану Стригункову предложено повысить до первого заместителя председателя правительства Московской области.

«Очень надеюсь, что Алексей Иванович будет и дальше усиливать команду. Очевидно, что здрав у нас является отдельной большой темой – очень востребованной, сложной. Прошу вас профессионально к этому относиться и дальше», – отметил Воробьев.

О будущем министре здравоохранения Московской области известно мало. В должности заместителя министра Алексей Сапанюк курировал управление организации лекарственной помощи, куда входит отдел координации лекарственного обеспечения и организационно-методический отдел лекобеспечения, а также управление организации онкологической помощи.

Светлана Стригункова в 2001 году окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление», где ей была присвоена квалификация «менеджер высшей квалификации». В этом же году она начала карьеру в Министерстве экономики Московской области, где прошла путь от ведущего специалиста отдела финансово-бюджетного регулирования до начальника управления государственных программ.

В феврале 2014 года Стригункову назначили замминистра экономики и финансов региона. В мае 2015 года ее повысили до первого замминистра в этом же ведомстве. В сфере здравоохранения Светлана Стригункова начала работать с ноября 2019 года – сначала в должности первого замминистра здравоохранения региона, а с января 2020 года – министром.

В мае 2021 года Андрей Воробьев сообщал, что Стригункова начнет курировать сферу здравоохранения в должности заместителя председателя правительства – министра здравоохранения. На посту зампреда она тогда сменила Ильдара Габдрахманова, который стал председателем правительства региона.