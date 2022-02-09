«Биннофарм Групп» построит фармацевтический складской комплекс за 2 млрд рублей

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») начала проектировать на территории завода «Синтез» в Кургане современный фармацевтический складской комплекс, где будет сконцентрирован запас сырья, материалов, а также готовой продукции. В проект инвестируют около двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Создание большого, современного, лицензированного по стандартам GMP/GDP склада с эффективной внутренней логистикой является первым этапом масштабного инвестиционного проекта по развитию производства в Кургане: увеличение складских мощностей более чем в два раза даст нам дополнительную возможность расширять и наращивать объемы выпуска продукции. Стратегическая цель проекта по развитию курганской производственной площадки – повысить производительность труда и эффективность использования производственных мощностей, а также сфокусироваться на тех направлениях, где «Синтез» силен исторически: производстве лекарственных средств и, в частности, антибактериальных препаратов», – сказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

При проектировании складского комплекса используются передовые технологии. Территорию комплекса поделят на пять зон с разными температурными режимами. Здесь также организуют склад временного хранения, где будет происходить таможенное оформление грузов. Это существенно оптимизирует логистическую цепочку поставок импортного сырья на завод.

Как стало известно ранее, «Биннофарм Групп» начала поставки препарата «Фавипиравир».

gxpnews