Мировая индустрия напечатанных на 3D-принтере лекарств к 2026 году превысит $336 млн

Мировой рынок лекарств, которые напечатаны на 3D-принтере, оценивается в 201,74 миллиона долларов США в 2021 году. Ожидается, что он достигнет 336,89 миллиона долларов США к 2026 году. Увеличение в среднем составит 10,8% в год. Об этом сообщает ResearchAndMarkets.com.

3D-печатные лекарства – лекарства, созданные с использованием технологии 3D-печати. Это особенно полезно для пациентов с проблемами глотания, таких как дети, пожилые люди и люди, страдающие болезнью Альцгеймера, осложнениями инсульта, опухолями головы или шеи и другими неврологическими нарушениями.

Как отмечается, рост спроса на персонализированные и быстрорастворимые лекарства, расширение использования 3D-печати в сфере медицины и здравоохранения, увеличение распространенности дисфагии (расстройство акта глотания) и рост гериатрической популяции являются одними из движущих факторов рынка. В то время как ограничительные правительственные постановления, касающиеся этих препаратов, и побочные эффекты 3D-лекарств могут препятствовать росту рынка.

gxpnews