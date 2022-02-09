Аптечная сеть «Ригла» запустила магазины косметики

Сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», открыла первый магазин косметики «Ригла beauty» в подмосковном Пушкине. До конца 2022 года в Москве планируется открыть 10 таких магазинов в торговых центрах и в формате стрит-ритейла. Сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», открыла первый магазин косметики «Ригла beauty» в подмосковном Пушкине. До конца 2022 года в Москве планируется открыть 10 таких магазинов в торговых центрах и в формате стрит-ритейла.

«Ригла beauty» будет специализироваться на уходовой, лечебной косметике, продажах БАД в ценовых сегментах выше среднего и люкс. В ассортименте будет 3 тысячи наименований. Целевая аудитория – женщины старше 35 лет, приобретающие средства по уходу по рекомендациям косметологов.

Во втором квартале 2022 года «Ригла» собирается запустить интернет-магазин косметических товаров. По словам гендиректора сети Александра Филиппова, ожидаемое соотношение продаж в онлайне и офлайне на начальном этапе – 30% и 70%, целевое соотношение – по 50%.

«Ригла» – лидер рейтинга Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первой половины 2021 года. Выручка сети составила почти 52 млрд рублей.

Сеть магазинов косметики «Л’Этуаль» в конце 2021 года, напротив, вышла в аптечный бизнес. В декабре сеть открыла аптеку рядом со своим магазином на Новом Арбате в Москве.