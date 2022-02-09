Выручка Bristol Myers Squibb в IV квартале 2021 года увеличилась на 8%

Выручка американской фармкомпании Bristol Myers Squibb в IV квартале 2021 года выросла в годовом выражении на 8% до $12 млрд, сообщает фармпроизводитель. Чистая прибыль увеличилась до $2,4 млрд против убытка в $10 млрд в прошлом году.

Выручка компании за 2021 год выросла на 9% до $46,4 млрд, годовая чистая прибыль составила $7 млрд против убытка в $9 млрд 2020 году.

Продажи большинства ключевых продуктов компании в IV квартале показали положительную динамику. Этот показатель для препарата Eliquis вырос на 18% до $2,7 млрд, продажи Opdivo увеличились на 11% до $2 млрд, Yervoy – выросли на 16% до $545 млн. Продажи Revlimid, пополнившего линейку препаратов компании после приобретения Celgene, выросли на 1% до $3,33 млрд.

Компания ожидает в 2022 году чистую прибыль в диапазоне от $7,65 до $7,95 на акцию, аналитики прогнозируют $7,86 на акцию.

gxpnews