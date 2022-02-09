Выручка AbbVie за год выросла на 23%

Компания AbbVie опубликовала финансовые результаты за прошедший год. Общие доходы компании выросли на 23%, также продажи увеличили иммунологическое и онкологическое подразделения компании.

Компания AbbVie объявила финансовые результаты за 2021 год. Отчет выложен на сайте компании. Чистая выручка компании увеличилась на 22,7% и составила 56,2 млрд долл.

Чистая годовая выручка от иммунологических препаратов AbbVie составила 25,3 млрд долл. и выросла на 13,5% по сравнению с 2020 годом.

В частности, чистый доход от продажи препарата «Хумира» от ревматоидного артрита в США увеличился на 7,6% и достиг $7,3 млрд. долл. При этом чистая выручка от международных продаж препарата «Хумира» снизилась на 12,8% и составила 3,4 млрд. долл. Компания отмечает, что это снижение вызвано конкуренцией со стороны дженериков.

Чистая выручка от глобальных продаж препарата «Скайризи» для лечения бляшечного псориаза составила 2,9 млрд долл., а доход от глобальных продаж «Ранвэк» от ревматоидного артрита — 1,7 млрд. долл.

Что касается онкопрепаратов, чистая выручка от их продажи составила 7,228 млрд долл., она увеличилась на 8,3% в сравнении с прошлым годом. Глобальная чистая выручка от продаж противоопухолевого препарата «Имбрувика» возросла до 5,4 млрд долл. (рост на 1,8%), из которых 4,3 млрд долл. — выручка в США и 1 млрд долл. — выручка на международном рынке. Глобальная чистая выручка от продаж препарата «Венклекста» от хронического лифмоцитарного лейкоза составила 1,8 млрд. долл.

Глобальная годовая выручка от неврологических средств компании составила 5,9 млрд. долл. Глобальный чистый доход от продажи препарата «Ботокс» составил 2,5 млрд долл., а от продажи препарата Vraylar, который используется при лечении шизофрении и маниакальных и депрессивных эпизодов в рамках биполярного расстройства — 1,7 млрд. долл.

Николай Соколов

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