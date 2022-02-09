Takeda присоединится к Novartis и MSD для финансирования разработки цифровых биомаркеров

Takeda вместе с Novartis и MSD (в США и Канаде – Merck&Co) будут финансировать компанию Koneksa Health. Она получит 45 млн долл. в ходе финансирования серии C, оно будет направлено на расширение платформы цифровых биомаркеров компании.

FiercePharma пишет, что хотя количество собранных средств может показаться небольшим для биотехнологической компании, оно почти в три раза превышает сумму в 16 млн долл., которую она получила в рамках серии B. Компания также получила 9,6 млн долл. в ходе серии A и заявила, что на сегодняшний день она привлекла около 65 млн долл. в виде частных инвестиций.

Koneksa работает над технологией цифровых биомаркеров, она запустила ее в 2015 году. Платформа предназначена для анализа данных клинических испытаний с носимых устройств и датчиков, которые измеряют такие параметры, как показатели жизнедеятельности, походка и равновесие, а также сон и двигательная активность.

Финансирование пойдет на помощь с подбором добровольцев, облегчение доступа инвесторов к результатам исследований, а также на развитие возможностей Koneksa по интеграции клинических данных.

Это не первое сотрудничество Takeda и Koneksa. Они объединялись в 2016 году, чтобы использовать носимые биосенсоры на ранних стадиях клинических испытаний.

Takeda также не единственная компания, с которой сотрудничает Koneksa. В конце прошлого года Sanofi решила расширить свое сотрудничество с фирмой, чтобы использовать ее платформу в некоторых исследованиях по терапии рассеянного склероза и в некоторых других проектах.

Николай Соколов

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