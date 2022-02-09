В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на экспресс-тесты по аналогии с ЖНВЛП

Депутат Нифантьев предложил ввести госрегулирование цен на экспресс-тесты на COVID-19 из-за их необоснованного роста. По его мнению, сделать это можно по аналогии с регулированием цен на препараты из Перечня ЖНВЛП, установив предельную отпускную цену производителя, а также предельные оптовые и розничные надбавки. Проверкой обоснованности стоимости ПЦР-тестов занимаются ФАС и Генпрокуратура.

Член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев предложил применить к экспресс-тестам на определение коронавируса, продающимся в аптеках, механизм государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

«Сегодня в аптеках наблюдается повышенный спрос на экспресс-тесты на коронавирус для домашнего применения, что неминуемо приводит к росту цен. Такие меры, как общественный мониторинг цен и даже прокурорская проверка, могут дать временный точечный эффект», – рассказал Нифантьев (цитата по РИА «Новости»).

Депутат говорит, что это может быть временной мерой на период пандемии. Он убежден, что такая мера особенно поможет регионам, в которых, в отличие от Москвы, нет бесплатных пунктов ПЦР-тестирования.

В начале февраля Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости лабораторных ПЦР-тестов в лабораториях ЛПУ, включая частные, а также цен на тест-системы в аптеках. Ранее по поручению премьер-министра Михаила Мишустина этим вопросом занималась ФАС. Аналогичная проврека проводилась летом 2021 года, но антимонопольная служба тогда сообщила, что нарушений ценообразования частными лабораториями не найдено.

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

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