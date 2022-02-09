Amgen сохранила позиции на рынке в 2021 году

Amgen опубликовала финансовые данные за 2021 год. Компания смогла увеличить свои доходы на 2% и заработала 26 млрд долл.

Компания Amgen опубликовала финансовые результаты прошедшего 2021 года. За весь год общие доходы компании выросли на 2% и составили 26 млрд долл. Рост объемов реализации в 7% компенсировался снижением цен на препараты на те же 7%.

Компания смогла обеспечить свободный денежный поток (доходы за исключением необходимых выплат на поддержание своих активов) в размере 8,4 млрд долл. за весь год по сравнению с 9,9 млрд долл. в 2020 году. Снижение в 2021 году было обусловлено рядом причин, в том числе увеличением капитальных затрат.

Наибольший рост показали продажи моноклонального тела против остеопороза Evenity, препарат за год заработал компании на 51% больше денег (530 млн долл.). Самые большие продажи по итогам 2021 года оказались у «Энберла» от ревматоидного артрита (4,5 млрд долл.), «Пролиа» от остеопороза и ряда других заболеваний костей (3,2 млрд долл.) и «Отесла» от псориаза (2,2 млрд долл.).

Компания отмечает, что в течение 2021 года наблюдалось постепенное восстановление после пандемии COVID-19. К IV кварталу число посещений пациентами врачей приблизилось к допандемийному уровню.

«В прошлом году мы добились значительного роста объемов продаж многих наших ключевых продуктов, — заявил председатель и главный исполнительный директор компании Роберт А. Брэдвей. — Эти продукты, в сочетании с нашими многочисленными возможностями, обеспечивают нам хорошие позиции для долгосрочного роста».

Николай Соколов

pharmvestnik