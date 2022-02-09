Janssen Pharmaceuticals приобрела Anakuria Therapeutics

Частная компания Navitor Pharmaceuticals объявила о том, что Janssen Pharmaceuticals, одна из фармацевтических компаний Janssen (подразделение компании Johnson & Johnson), приобрела Anakuria Therapeutics.

Anakuria Therapeutics – компания, недавно созданная Navitor для продвижения нового класса селективных ингибиторов mTORC1, являющихся аналогами рапамицина. Ведущая программа Anakuria, готовая к фазе 1, AT-20494, предоставляет Janssen первую в своем классе возможность лечения аутосомно-доминантного поликистозного заболевания почек (ADPKD). Этой сделке способствовала компания Johnson & Johnson Innovation.

По условиям соглашения Janssen приобрела все находящиеся в обращении акции Anakuria, которая теперь является дочерней компанией, находящейся в полной собственности Janssen.

«Мы очень рады, что потенциальная ценность и существенно дифференцированный профиль программы ингибиторов mTORC1 Anakuria могут быть изучены с помощью Janssen. Обладая многолетним опытом разработки, производства и коммерциализации инновационных методов лечения пациентов, страдающих широким спектром заболеваний и состояний, компания Janssen имеет идеальные возможности для быстрого продвижения нашей программы в клинике», – прокомментировал президент и главный исполнительный директор Navitor Pharmaceuticals Том Хьюз.

Как стало известно ранее, Janssen приобрела права на препарат от рака крови за $1,3 млрд.

gxpnews