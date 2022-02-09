В Белоруссии начали строить завод по производству вакцины от коронавируса

В Витебской области начали строить комплекс для изготовления белорусской вакцины против коронавирусной инфекции по полному циклу. Об этом сообщает ONT.BY. В 2023 году Белоруссия намерена получить и выпустить в гражданский оборот собственный препарат.

Экспериментальная партия прошла предварительные испытания. После того, как будет разработана технология производства, планируется получить опытно-промышленную партию вакцины, эффективную против различных штаммов COVID-19. В СНГ нет аналогов новому заводу.

«Вакцина будет по типу инактивированная, то есть это можно сказать аналог китайской вакцины. По своему происхождению она точно такая же. Отличает ее то, что сделана она на основе штаммов, которые циркулируют на территории Республики Беларусь», – сказала заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина.

Вакцину «на конвейер» поставят два фармацевтических производителя. «Белмедпрепараты» будут изготавливать активный компонент. Готовую вакцину предстоит разливать на мощностях «БелВитунифарм».

О том, что Белоруссия в 2023 году выпустит собственную вакцину против коронавируса, стало известно осенью прошлого года.

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