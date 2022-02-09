«Круг добра» призывает производителя «Золгенсмы» ускорить вывод препарата на российский рынок

Фонд «Круг добра» призывает компанию-производителя ускорить процедуры для вывода препарата «Золгенсма» на российский рынок. После этого его сможет закупать не только фонд, но и благотворительные организации. Этот препарат для лечения СМА самый дорогой в мире — один укол стоит 2,125 млн долл.

В связи с публикациями об отказах врачебных консилиумов в назначении препарата «Золгенсма» фонд «Круг добра» на своем портале пояснил ситуацию.

«Золгенсма» зарегистрирован в России в декабре 2021 года. Заявку на регистрацию компания «Новартис Фарма АГ» подавала в июле 2020 года. В январе правительство внесло изменения в правила закупок лекарств для тяжелобольных детей, разрешив их закупки для фонда «Круг добра» до их ввода в гражданский оборот при условии, что они соответствуют требованиям, установленным при регистрации, за исключением требований к упаковке и маркировке.

В фонде сообщают, что 24 ребенка уже получили «Золгенсма» за счет фонда, еще девять доз находятся в процессе оформления поставки. Перед регистрацией препарата в России врачебное сообщество пересмотрело критерии его назначения и теперь препарат назначается всем, вновь выявленным пациентам со СМА. При этом для перехода на терапию этим препаратом для тех детей, которые принимали «Эврисди» или «Спинразу», необходимо решение врачебного консилиума из специалистов трех федеральных медицинских центров.

В фонде сожалеют, что оказались не учтены планы нескольких семей, которые по назначению врачей получают от «Круга добра» дорогостоящее лечение «Эврисди» или «Спинразой», но собрали деньги на самостоятельную покупку «Золгенсма» через благотворительные фонды, которые ведут сборы частных пожертвований.

После завершения процедуры вывода препарата на рынок, он вновь будет доступен для закупки не только в рамках фонда «Круг добра», отмечают в фонде. Однако и тогда для введения препарата будет необходимо решение врачей, так как «Золгенсма» – препарат, «имеющий определенные противопоказания и серьезные побочные эффекты, вплоть до летального исхода».

«Сейчас мы, в частности, призываем компанию-производителя ускорить процедуры для вывода препарата на российский рынок – подготовку упаковки и инструкции на русском языке и т.д.», – указано в сообщении.

Елена Сидорова

pharmvestnik