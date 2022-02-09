Росздравнадзор назвал разрешенный к применению контраст с барием

Росздравнадзор обозначил единственный контрастный препарат с барием, разрешенный к применению в России. Служба также напомнила о недопустимости использования незарегистрированных лекарств.

Росздравнадзор проинформировал о единственном зарегистрированном препарате на основе бария сульфата — «Бар-ВИПС». Информационное письмо размещено на сайте службы.

В настоящее время, согласно Государственному реестру лекарственных средств, зарегистрирован лекарственный препарат бария сульфата — «Бар-ВИПС» производства ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Россия), регистрационное удостоверение Р N000178/0l от 18.02.2011, сообщается в письме.

Также надзорный орган отметил, что к продаже допускаются только зарегистрированные лекарства, а перечень продавцов ограничивается их производителями и фармацевтическими организациями. Служба предостерегла участников рынка от использования незарегистрированных средств, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, а их оборот – повлечь за собой ответственность, в том числе уголовную.

Ранее территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования инцидента с несколькими смертельными исходами сообщил о приостановке использования препарата на основе сернокислого бария, использовавшегося для проведения рентгенодиагностики в одном из диагностических центров Санкт-Петербурга.

Первоначально жертвами применения токсичного вещества стали двое пациентов. Впоследствии количество погибших увеличилось до семи, еще 20-ти пострадавшим причинен вред различной степени тяжести.

Следственный комитет региона возбудил два уголовных дела по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На прошлой неделе суд арестовал главного врача ГКДЦ № 1 Евгения Попова, а накануне рентгенолога больницы Елену Медведеву.

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Таисия Кубрина

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