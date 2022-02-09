Минздрав разрешил выдавать СОVID-сертификат по наличию антител

В медицинский сертификат о вакцинации против СОVID-19 или перенесенном заболевании теперь будет вноситься информация о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с 21 февраля.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ № 58н, в соответствии с которым с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru.

QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Требований к уровню антител для получения сертификата не устанавливается, уточнил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Медицинский сертификат формируется на русском и английском языках не позднее трех календарных дней со дня внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации или перенесенном заболевании СОVID-19. Медицинский сертификат, содержащий информацию о положительных тестах на антитела, формируется однократно при наличии на едином информационном портале этих сведений.

«Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», — говорится в сообщении Минздрава.

Также сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Его срок действия составит 1 год с даты положительного теста.

Елена Сидорова

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