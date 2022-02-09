Центр лекобеспечения закупит четыре препарата по программе ВЗН

Центр лекобеспечения закупит четыре препарата по программе лечения высокозатратных нозологий. Три из них – кладрибин для лечения рассеянного склероза, а также помалидомид и иксазомиб для лечения множественной миеломы включены в программу с 2022 года.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку четырех препаратов, применяемых для лечения высокозатратных заболеваний, сообщается на сайте госзакупок. Три из них – кладрибин для лечения рассеянного склероза, а также помалидомид и иксазомиб для лечения множественной миеломы включены в программу ВЗН с 2022 года.

– Кладрибин, таблетки, 10 мг

Начальная цена: 717 974 400,00 руб.

Прием заявок завершается: 24.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 28.02.2022.

– Помалидомид, капсулы, 4 мг

Начальная цена: 694 979 649,00 руб.

Прием заявок завершается: 24.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 28.02.2022.

– Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл

Начальная цена: 323 986 724,46 руб.

Прием заявок завершается: 24.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 28.02.2022.

– Иксазомиб, капсулы, 4 мг

Начальная цена: 558 447 946,56 руб.

Прием заявок завершается: 24.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 28.02.2022.

– Иксазомиб, капсулы, 3 мг

Начальная цена: 32 394 996,90 руб.

Окончание подачи заявок 16.02.2022

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

Елена Сидорова

pharmvestnik