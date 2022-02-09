Данные о лекарственном обеспечении будут поступать в ЕГИСЗ

В ЕГИСЗ будут поступать данные из различных федеральных реестров, а также информация, которая касается лекарственного обеспечения и результатов медицинских освидетельствований граждан.

Правительство подготовило обновленное положение о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Она свяжет между собой все региональные медицинские организации. Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего – различные выписки, справки, медкарты. Чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни. Даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу. Все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее. А в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь», – заявил Мишустин.

По его словам, в ближайшее время возможности ЕГИСЗ расширятся по нескольким направлениям. В систему станут поступать данные из различных федеральных реестров, а также необходимая для противодействия распространению коронавируса информация, данные о лекарственном обеспечении, об аккредитованных специалистах и результаты медицинских освидетельствований, отметил премьер-министр.

В правительстве рассчитывают, что анализ этих данных позволит прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры.

Елена Сидорова

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