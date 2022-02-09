ФАС отчиталась о результатах проверки обоснованности цен на ПЦР-тестирование

В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. К таким выводам пришла ФАС по результатам проверки обоснованности цен на ПЦР-тестирование.

Федеральная антимонопольная служба сообщила о результатах проверки обоснованности цен на ПЦР-тестирование в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны. Стоимость услуги составляет от 440 до 3483 руб. Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 руб. Такая цена складывается без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 руб., говорится в сообщении ФАС.

«В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В связи с этим ФАС России считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации», — говорится в сообщении.

Всего исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными. На территории 23 субъектов (27%) ПЦР-тестирование осуществляется исключительно в государственных лабораториях, коммерческие лаборатории данную услугу не предоставляют.

ФАС также разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях. Антимонопольный орган считает, что в ряде регионов целесообразно расширить присутствие коммерческих лабораторий.

В конце января сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС до 1 февраля проверить обоснованность стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Генеральный прокурор также поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в лабораториях ЛПУ, включая частные, а также цен на тест-системы в аптеках.

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