В Центре Чумакова оценили эффективность «КовиВака» против «Омикрона»

По предварительным данным, вакцина «КовиВак» защищает от заражения вариантом коронавируса «Омикрон» с эффективностью 62%, заявил глава Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Предварительные данные исследований вируснейтрализующей способности сыворотки крови привитых «КовиВаком» и другими вакцинами, а также переболевших коронавирусом показали, что эффективность вакцины снижается и составляет 62%, заявил директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Наши исследования показали, что действительно эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62% по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные, — сказал он. — Посмотрим, как это реально «выстрелит» во время эпидемии» (цитата по «Интерфаксу»).

7 февраля сообщалось, что Минздрав выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины «КовиВак» с участием детей. В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить его планируется в декабре 2022 года.

Ишмухаметов сказал, что эти исследования продлятся до лета 2022 года, препарат будут испытывать на детях от 12 до 17 и от 6 до 11 лет.

Фото: Минобрнауки России

Елена Сидорова

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