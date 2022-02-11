Сеченовский университет создает консорциум по разработке и продвижению лекарств

Сеченовский университет выступил инициатором создания консорциума по инновационной фармацевтике, который будет формировать систему взаимодействия и реализации совместных проектов по разработке лекарств. В него вошли МГУ, ВШЭ, Центр им. Гамалеи, НИИ фармакологии им. В.В. Закусова, Институт физиологически активных веществ, а также представители фарминдустрии.

Сеченовский университет выступил инициатором создания консорциума по инновационной фармацевтике, который будет формировать систему взаимодействия и реализации совместных проектов по разработке инновационных лекарств, говорится в сообщении пресс-службы университета, поступившем в редакцию. В вузе считают, что огромный потенциал отечественной науки остается нереализованным из-за того, что не сформированы системные механизмы взаимодействия ученых, разрабатывающих лекарства, с бизнесом.

В консорциум вошли МГУ, ВШЭ, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, НИИ фармакологии имени В.В. Закусова, Институт физиологически активных веществ РАН.

Со стороны фарминдустрии в консорциум вошли фармкомпании, институты развития и объединения: ГК «ХимРар», ГК «Р-Фарм», ООО «Герофарм», ООО «Нанолек», Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС.

Система будет включать в себя полный трансляционный цикл. В него войдут: поиск новых мишеней и молекул (драг-дизайн), проведение их скрининга на биологическую активность, а также трансфер технологий на производственные площадки с выходом на рынки.

Кроме того, будут создаваться новые образовательные программы по подготовке специалистов для различных этапов разработки и выведения лекарств на рынок.

Для формирования долгосрочной научной повестки будет проведен анализ рынков лекарственных средств и технологий, проведены форсайт-исследования, построены прогностические модели в области развития новых технологий создания лекарств.

pharmvestnik