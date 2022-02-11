Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о 26 аукционах на поставку ряда противовирусных и антибактериальных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 400 мг

Начальная цена: 99 616 994,40 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Спарфлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 200 мг

Начальная цена: 68 944 737,60 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Этравирин, таблетки, 100 мг

Начальная цена: 41 124 002,40 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг

Начальная цена: 148 929 694,48 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл

Начальная цена: 25 914 628,60 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг

Начальная цена: 169 174 882,80 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Гразопревир+Элбасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+50 мг

Начальная цена: 81 586 985,48 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл

Начальная цена: 26 318 944,02 руб.

Окончание подачи заявок: 16.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 18.02.2022.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 200 мг

Начальная цена: 157 690,30 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Этравирин, таблетки, 25 мг

Начальная цена: 6 620 839,20 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 100 мг

Начальная цена: 318 044,30 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная цена: 145 949,60 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл

Начальная цена: 9 087 520,00 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг

Начальная цена: 11 589 512,20 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения, и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг

Начальная цена: 19 289 766,75 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Линезолид, раствор для инфузий, 2 мг/мл

Начальная цена: 17 498 585,40 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл

Начальная цена: 12 548 932,00 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Атазанавир, капсулы, 150 мг

Начальная цена: 3 251 082,00 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий, 30 мг/мл, и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г

Начальная цена: 8 018 468,37 руб.

Окончание подачи заявок: 18.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 22.02.2022.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 600 мг

Начальная цена: 525 363 475,17 руб.

Окончание подачи заявок: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная цена: 484 014 139,20 руб.

Окончание подачи заявок: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная цена: 427 185 640,80 руб.

Окончание подачи заявок: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная цена: 486 023 392,80 руб.

Окончание подачи заявок: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная цена: 484 845 328,80 руб.

Окончание подачи заявок: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная цена: 495 762 055,20 руб.

Окончание подачи заявок: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

– Элсульфавирин, капсулы, 20 мг

Начальная цена: 427 833 576,00 руб.

Окончание подачи заявок: 25.02.2022.

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 01.03.2022.

Елена Сидорова

pharmvestnik