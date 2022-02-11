Johnson & Johnson приостановила производство вакцин от COVID-19 на заводе в Нидерландах

J&J остановила производство своей вакцины от коронавируса на одном из своих европейских заводов. Сама компания говорит, что вскоре завод возобновит работу, но эта остановка может повлиять на мировые поставки.

В конце прошлого года Johnson & Johnson прекратила производство вакцины против COVID-19 на своем предприятии в голландском городе Лейден, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. Пока неясно, повлияет ли пауза на поставки вакцин, отмечает издание.

По сообщению NYT, эта приостановка носит временный характер и J&J готовится возобновить производство вакцины в Лейдене в марте. Газета сообщила, что вакцины, которые произведут в следующем месяце, скорее всего, поступят на рынок примерно в мае или июне. В это время фабрика будут выпускать экспериментальную вакцину против респираторно-синцитиального вируса, сообщил NYT источник.

«Наши производственные площадки производят несколько продуктов, поскольку мы обязаны поставлять лекарства, изменяющие жизнь пациентов, по всему миру, — сообщил представитель J&J изданию FiercePharma по электронной почте. — Мы управляем нашим производственным планированием и в настоящее время осуществляем поставки из нашей обширной глобальной сети, исходя из спроса на нашу вакцину и потребностей наших пациентов и клиентов».

«В настоящее время у нас есть миллионы доз нашей вакцины против COVID-19, — добавил представитель компании. — Мы расширили мощности нашего предприятия в Лейдене в 2021 году, и в 2022 году оно продолжит играть роль в производстве нашей вакцины».

Тем не менее в течение следующих нескольких месяцев производственная пауза в Лейдене может сократить поставки вакцины J&J на несколько сотен миллионов доз, заявил один из источников NYT. Компания делает ставку на другие фабрики, такие как завод MSD в Северной Каролине и предприятие Biological E в Индии и другие, но они либо еще не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов на выпуск продукции.

Между тем производственная пауза J&J стала неожиданностью для Африканского союза и консорциума COVAX, сообщает NYT. Сообщается, что официальные лица этих групп узнали о паузе от репортеров издания, а не от самой J&J.

Николай Соколов

pharmvestnik