СМИ сообщили подробности одного из эпизодов взятки в деле Шпигеля

Поездки бывшего губернатора Пензенской области из Москвы в Санкт-Петербург на Mercedes с личным шофером следствие оценило в 167 тыс. руб. и считает это взяткой от Бориса Шпигеля. Ранее в деле фигурировала взятка в виде минивэна Mercedes, который стоил около 6 млн руб.

Следствие считает, что основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель давал экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку, оплатив поездки главы региона из Москвы в Санкт-Петербург на Mercedes с личным шофером. Их стоимость эксперты оценили почти в 167 тыс. руб., пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Ранее бизнесмена обвиняли в передаче взятки в виде 20 млн руб. и дорогостоящих часов. Также в деле фигурировал минивэн Mercedes стоимостью 6 млн руб., который Белозерцев якобы также получил от Шпигеля, однако в декабре 2021 года этот эпизод с автомобилем пропал из дела.

«Следствие заменило эпизод с минивэном Mercedes на эпизод, который касается поездок Белозерцева на предоставленном ему в пользование Mercedes S350d с водителем. Поездки были совершены дважды в 2019 году — из Москвы в Питер и обратно», — сказал собеседник агентства. Экспертиза рассчитала сумму поездок исходя из средней цены на поездки на такси представительского класса.

Борис Шпигель был задержан в Москве в марте 2021 года. Следствие утверждает, что он, его супруга Евгения Шпигель, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков виновны в даче взяток Белозерцеву. Сам Шпигель отрицает свою вину и считает, что уголовное преследование связано с переделом фармацевтического рынка. В ноябре суд в очередной раз продлил арест всем фигурантам уголовного дела до конца февраля.

В начале февраля «ФВ» писал, что Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО в кардиоцентр. Ранее защита бизнесмена не единожды заявляла о наличии у него заболеваний, противоречащих содержанию под стражей.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Елена Сидорова

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