Минздрав продлил мораторий на аттестацию медицинских и фармработников

Минздрав приостановил до 2023 года проведение аттестации медицинских и фармработников на получение квалификационной категории, за исключением тех случаев, когда аттестация проводится впервые или работник хочет получить более высокую категорию.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ № 41н, в соответствии с которым проведение аттестации медицинских и фармработников на получение квалификационной категории приостановлено до 1 января 2023 года. Исключение составляет проведение такой аттестации впервые, а также присвоение более высокой квалификационной категории.

В соответствии с документом, продлевается на 12 месяцев срок действия присвоенных специалистам квалификационных категорий при истечении срока их действия с 1 января по 31 декабря 2022 года. Также продлевается срок действия присвоенных квалификационных категорий, которые были продлены в период с 1 февраля 2020 года по 1 января 2021 года, и до 1 января 2022 года. Действие этих документов продлевалось в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Елена Сидорова

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