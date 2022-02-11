Пермский суд оставил в силе условные сроки предпринимателям за картельный сговор при поставках медизделий

Владельцы поставщиков медизделий ООО «Аргос» и ООО «Техника медицины» Вероника Коновалова и Денис Степанов, признанные в декабре 2021 года Индустриальным районным судом Перми виновными в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ), не смогли обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Ранее суд назначил обоим фигурантам наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Владельцы поставщиков медизделий ООО «Аргос» и ООО «Техника медицины» Вероника Коновалова и Денис Степанов, признанные в декабре 2021 года Индустриальным районным судом Перми виновными в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ), не смогли обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Ранее суд назначил обоим фигурантам наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Приговор был вынесен Индустриальным районным судом Перми 14 декабря 2021 года. Апелляционная жалоба на приговор поступила в суд 30 декабря, в январе 2022 года суд оставил ее без рассмотрения из-за пропуска срока обжалования, а первоначальный вердикт вступил в законную силу.

В январе 2020 года УФАС по Пермскому краю признало четырех дистрибьюторов медизделий – ООО «Аргос», ООО «Техника медицины», ООО «ПермМедСервис» и ООО «Островит» – виновными в нарушении по п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на соглашения, ограничивающие конкуренцию) при участии в 29 аукционах на поставку медицинских изделий в 2017–2019 годах на общую сумму 56,9 млн рублей.

Компании использовали единую инфраструктуру и шаблоны для подачи заявок, а на торгах ценовые предложения вместо участников отправляли роботизированные системы, имитируя конкуренцию. При этом начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 0,5%. Пострадавшими от действий участников антиконкурентного соглашения стали медучреждения Пермского края – региональный онкологический диспансер, кожно-венерологический диспансер, детская клиническая больница и другие медучреждения.

В связи со сговором было возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Следствие считало, что, являясь учредителями и руководителями нескольких юридических лиц, специализирующихся на поставке медицинских изделий, с 2016 по 2019 год предприниматели «вступили между собой в преступный сговор для получения дополнительной прибыли», а также заключили друг с другом соглашение, предусматривающее «поддержание цены на торгах по закупкам товаров и услуг для медицинских учреждений Перми при обязательной осведомленности о будущих действиях друг друга, единой модели поведения и синхронности при проведении аукционов».

В августе 2021 года уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Индустриальный суд Перми, в декабре обвиняемых приговорили к условным срокам в полтора года и аналогичным испытательным срокам.