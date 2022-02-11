Аналитики изучили покупательское поведение при онлайн-заказе лекарств

Анализ распределения событий при получении покупателями онлайн-заказа в аптеке показал, что в 53% случаев покупатель забирает онлайн-заказ без дополнительных покупок в аптеке.
Дополнительные покупки при получении лекарств, заказанных в интернете, в аптеке происходят в четверти случаев (25%) по собственному выбору покупателя, а в 22% случаев — по рекомендации сотрудника аптеки. В 53% случаев покупатель забирает онлайн-заказ без дополнительных покупок в аптеке. Достаточно заметна разница между сетевыми и несетевыми аптеками: в несетевых аптеках доля покупателей, которые уходят без дополнительной продажи, составляет 56%. Таковы данные осенней волны 2021 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (имеются в распоряжении «ФВ»).
Разница в практике аптек различных типов выявляется и по средней доле интернет-заказов, которые не выкупаются. Если в сетевой части розницы этот показатель составляет 15%, то в несетевой –—20%.
Шамиль Ахметзянов
pharmvestnik