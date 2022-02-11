Аналитики изучили покупательское поведение при онлайн-заказе лекарств

Дополнительные покупки при получении лекарств, заказанных в интернете, в аптеке происходят в четверти случаев (25%) по собственному выбору покупателя, а в 22% случаев — по рекомендации сотрудника аптеки. В 53% случаев покупатель забирает онлайн-заказ без дополнительных покупок в аптеке. Достаточно заметна разница между сетевыми и несетевыми аптеками: в несетевых аптеках доля покупателей, которые уходят без дополнительной продажи, составляет 56%. Таковы данные осенней волны 2021 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (имеются в распоряжении «ФВ»).

Доля аптек, поддерживающих возможность онлайн-заказов, составляет 68%. Среди них в 92% аптек эта опция реализована как бронирование лекарств через сайт с получением в аптеке, и доля таких заказов — четверть всех покупок (25%) за месяц. Также в практике присутствует и формат доставки интернет-заказа на дом, но это поддерживает только 25% аптек, подключенных к системам онлайн-торговли. При этом доставкой покрываются только 12% покупок в аптеке за месяц. Среди всех типов аптечных товаров в наибольшей степени это используется при заказе безрецептурных лекарств и лечебной косметики.

Разница в практике аптек различных типов выявляется и по средней доле интернет-заказов, которые не выкупаются. Если в сетевой части розницы этот показатель составляет 15%, то в несетевой –—20%.

Шамиль Ахметзянов

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