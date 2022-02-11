Минздрав предложит правительству расширить лекарственные перечни

Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава одобрила включение в ЖНВЛП шести новых препаратов, два из которых применяются для лечения редких заболеваний, два — для гемофилии, один для ВИЧ-инфекции и один противоопухолевый. Также правительству будет предложено расширить перечень препаратов для ВЗН.

В Минздраве состоялось заседание Комиссии по формированию перечней лекарственных средств. Было рассмотрено десять предложений, семь из них одобрены, передает корреспондент «ФВ». Члены комиссии рекомендовали включить в ЖНВЛП два препарата для лечения редких заболеваний — тедуглутид и ланаделумаб, один комбинированный антиретровирусный — долутегравир+ламивудин, один противоопухолевый — паклитаксел+альбумин и два — для лечения гемофилии: А лоноктоког альфа и руриоктоког альфа, которые также войдут в программу высокозатратных нозологий. Еще в ВЗН рекомендован противоопухолевый препарат карфиозомиб, который сейчас уже присутствует в ЖНВЛП.

Представители производителей, чьи препараты рекомендованы к включению в ЖНВЛП, говорят о возможности обновления перечня уже во втором квартале 2022 года, чтобы закупки начались в текущем году, а не в 2023-м. Представители Минздрава признали, что действующие нормы позволяют это сделать, но так как теперь на ЖНВЛП ориентируется программа госгарантий бесплатной медпомощи и бюджеты всех уровней уже сформированы, то расширить ЖНВЛП в середине года сложно. Чиновники пообещали еще раз обсудить этот вопрос в правительстве.

Комиссия не стала рекомендовать включать в ЖНВЛП антиретровирусные комбинированные лекарства долутегравир+рилпивирин и атазанавир+ритонавир. По первому препарату членов комиссии смутил тот факт, что рилпивирин как монопрепарат не включен в ЖНВЛП, для комбинации МНН необходимо, чтобы каждое из них входило в перечень. Компании предложено подать досье заново с учетом мнения производителей монопрепарата с МНН рилпивирин.

Для комбинации атазанавир+ритонавир предложена завышенная цена, которую производитель не стал снижать.

Из-за цены в ЖНВЛП не попал противоопухолевый препарат лорлатиниб.

Елена Калиновская

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