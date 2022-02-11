Purdue Pharma и штаты США «приблизились» к сделке по «опиоидному кризису»

Семья Саклер, владеющая Purdue Pharma, и ряд штатов США, выступающих против банкротства производителя OxyContin, стали «еще ближе» к урегулированию споров по обвинениям в том, что компания разжигала «опиоидный кризис» в США, сообщает Reuters. Посредник в переговорах сторон попросил судью по делам о банкротстве продлить крайний срок переговоров с 7 февраля до 16 февраля.

В сентябре 2019 года Purdue Pharma начала процедуру банкротства. Объявление компании банкротом являлось одним из этапов в процессе урегулирования около 2 тыс. исков по «опиоидному кризису», поданных против нее властями американских городов, штатов и округов.

Посредник добавил, что обе стороны обсуждают сделку, которая потребует «значительных» дополнительных вложений со стороны семьи Саклер. Агентство отмечает, что в течение следующей недели на переговоры будут приглашены дополнительные заинтересованные стороны.

Саклеры ранее согласились выплатить $4,3 млрд по делу о банкротстве Purdue в обмен на широкомасштабную правовую защиту, которая предотвратила бы появление новых судебных исков по поводу опиоидов. Штаты, выступавшие против сделки, утверждали, что Саклеры намерены заплатить недостаточно для компенсации причиненного ими ущерба.

Суть обвинений в адрес фармацевтической компании, которая производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, сводится к тому, что политика продаж, которую проводила Purdue Pharma, по крайней мере отчасти спровоцировала так называемый опиоидный кризис в США, жертвами которого стали за последние 20 лет не менее 400 тыс. человек. Помимо этого, обвинители настаивают на том, что руководство компании умышленно обогатилось на продаже опасных и вызывающих привыкание обезболивающих на опиоидной основе.

gxpnews