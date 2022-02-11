Правительство решило отказаться от права ФАС получать материалы от оперативных сотрудников

Правительство решило пересмотреть часть мер, которые касаются эффективности выявления и пресечения картелей со стороны ФАС. Оно предлагает отказаться от основных инициатив.

Правительство внесло в Госдуму свои поправки к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» в части повышения эффективности выявления и пресечения картелей». Пакет поправок, направленных на улучшение деятельности по выявлению картелей и ужесточение ответственности за участие в них, внесли еще в 2019 году. Теперь документ существенно изменяется — из него планируют исключить почти все основные инициативы. В частности, правительство решило отказаться от изменений, который устанавливали бы право ФАС на получение результатов оперативно-розыскных мероприятий.

К тому же, правительство отказалось от внесения отдельных изменений о получении персональных данных и сведений об адресах и номерах телефонов абонентов в рамках антикартельных расследований. Сейчас передавать информацию службе обязаны только интернет-провайдеры, но не операторы сотовой связи, пояснил эксперт.

О других инициативах, от которых правительство решило отказаться, читайте в материале «Пакет не выдержал поправок» «ФВ» № 3 (1072) от 08.02.2022 года.

Маргарита Грошева

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