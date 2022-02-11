GSK прогнозирует рост выручки и готовится к выделению части компании

Компания GSK опубликовала финансовый отчет за 2021 год, сообщив о сохранении выручки на уровне 2020 года. Доходы с продаж противоковидной продукции составили 1,4 млрд фунтов стерлингов. Производитель заявил о готовности отделить свое предприятие потребительского здравоохранения в 2022 году.

Общий доход британской фармацевтической компании GSK в 2021 году составил 34 млрд фунтов стерлингов. Выручка практически не изменилась с предыдущего года. Об этом говорится в годовом финансовом отчете компании, опубликованном на ее официальном сайте.

Производитель лекарств смог заработать в 2021 году более 1,4 млрд фунтов стерлингов на продаже препаратов, предназначенных для лечения COVID-19, превзойдя прогнозы аналитиков. Предприятия потребительского здравоохранения принесли в копилку компании 9,6 млрд фунтов стерлингов, что на 4% меньше, чем в 2020 году. Годовая чистая прибыль компании составила 5,1 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 6,4 млрд фунтов стерлингов в 2020 году.

В последнем квартале года оборот продаж вырос на 9%, достигнув отметки в 9,5 млрд фунтов стерлингов. Чистая прибыль с одной акции также возросла до 25,6 фунтов стерлингов. Аналитики Morgan Stanley и Goldman Sachs охарактеризовали финансовые результаты GSK за 2021 год как «существенный успех».

Наибольшие доходы были получены с продаж противоковидного препарата Xevudy (sotrovimab) – 958 млн фунтов стерлингов. Это инъекционное лекарственное средство на основе моноклональных антител, которое получило одобрение от британского регулятора в начале декабря прошлого года. Испытания показали, что лекарство способно снизить вероятность госпитализации и смерти на 79% среди пациентов с легкой и средней формами COVID-19, подверженных высокому риску развития тяжелого течения заболевания. Было также установлено, что sotrovimab эффективен против «Омикрона».

Пандемический адъювант, разработанный GSK и использующийся в качестве основы для некоторых вакцин от коронавируса для увеличения их эффективности, принес выручку в размере 447 млн фунтов стерлингов.

Все же доходы с продаж всех вакцин компании упали до 2,3 млрд фунтов стерлингов в прошлом году, что на 10% ниже, чем в 2020 году. Такая тенденция вызвана массовой вакцинацией от COVID-19, которая негативно сказалась на реализации других прививок, в том числе известной Shingrix от опоясывающего лишая. При этом выручка с фармпродукции возросла на 12%, достигнув 4,7 млрд фунтов стерлингов.

В 2022 году британская компания ожидает рост продаж на 5—7%. При этом прибыль с реализации фармацевтической и вакцинной продукции должна вырасти на 12—14%. Вскоре производитель намерен отделить свое подразделение потребительского здравоохранения. Компания Unilever сделала уже три предложения о его покупке, последнее из которых было на 50 млрд фунтов стерлингов. После получения очередного отказа Unilever прекратила повышать ставки.

Владимир Заболотских

pharmvestnik