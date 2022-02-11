Доля онлайн-сегмента в выручке аптечной сети «36,6» составила 8,7%

Аптечная сеть «36,6» показала прирост выручки направления интернет-продаж в 2021 году. Доля сегмента составила 8,7% от общей выручки компании.

ПАО «Аптечная сеть «36,6» показало прирост выручки онлайн-сегмента, следует из предварительных неаудированных результатов сети за 2021 год. Выручка направления интернет-продаж выросла на 27% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении и составила 3,8 млрд руб. с НДС. В декабре 2021 года доля онлайн-сегмента сети выросла до 8,7% от общей выручки, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «ФВ».

За 2021 года также выросла и общая выручка сети с НДС — она составила 53 млрд руб. В сети отметили прирост на 12,1% по сравнению с 2020 годом. Данного результата удалось достичь в том числе благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 6,7% и росту количества торговых точек на 10,5%, следует из релиза.

В ноябре «ФВ» писал, что сеть «36,6» купила тверскую аптечную сеть «36,6 Здоровье». Это, как заявляют в компании, позволило ей занять лидирующие позиции в регионе.

В 2021 году стало известно, что сеть в два раза сократила размер своего долга и впервые за девять лет вышла на положительные финансовые показатели.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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