Informa продает аналитическую компанию Pharma Intelligence за 2,6 млрд долл.

Британская группа компаний Informa продала свое аналитическое подразделение Pharma Intelligence американскому инвестфонду за 2,6 млрд долл.
Британская Informa согласилась продать принадлежащую ей аналитическую компанию Pharma Intelligence нью-йоркскому инвестиционному фонду Warburg Pincus. Стоимость сделки оценивается в 2,58 млрд долл., сообщает Reuters.
Cделка состоялась через два месяца после того, как британская компания впервые объявила о том, что избавится от своего аналитического подразделения, компаний, работающих в в сфере информации и нишевых изданий, таких как старейший деловой журнал в мире Lloyd’s List.
Акции Informa, которая также занимается издательским делом и организацией выставок, выросли более чем на 7%, достигнув самого высокого уровня с момента обвала в начале пандемии в 2020 году.
Pharma Intelligence предоставляет клиентам специализированные данные для клинических испытаний, разработки лекарств и соблюдения нормативных требований. Она принесла Informa примерно половину операционной прибыли от бизнеса в сфере информации в размере 140 млн долл. в 2020 году.
Informa заявила, что сохранит за собой около 15% бизнеса после закрытия сделки, которая будет завершена к началу июня. Соруководитель европейского отделения Warburg Pincus Адарш Сарма заявил, что планирует сохранить управленческую команду Pharma Intelligence и будет «инвестировать и значительно расширять бизнес и ассортимент своих продуктов».
Informa также подтвердила, что ее ожидаемая прибыль в 2021 году соответствует прогнозам, установленным на уровне более 2,2 млрд долл. выручки и более 500 млн долл. скорректированной операционной прибыли.
Николай Соколов
pharmvestnik