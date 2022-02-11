В России может возникнуть дефицит противоэпилептического препарата Конвулекс

Канадская Bausch Health предупредила дистрибьюторов о прекращении поставок в Россию противосудорожного препарата с вальпроевой кислотой Конвулекс. Причина – снижение предельной зарегистрированной цены на лекарство, что сделало поставки нерентабельными. Bausch Health единственная поставляла вальпроевую кислоту в форме раствора для инъекций. Канадская Bausch Health предупредила дистрибьюторов о прекращении поставок в Россию противосудорожного препарата с вальпроевой кислотой Конвулекс. Причина – снижение предельной зарегистрированной цены на лекарство, что сделало поставки нерентабельными. Bausch Health единственная поставляла вальпроевую кислоту в форме раствора для инъекций.

«Бауш Румо» (российская «дочка» Bausch Health) уведомила дистрибьюторов об отсутствии на российских складах препаратов на основе вальпроевой кислоты. У Bausch Health с вальпроевой кислотой зарегистрирован препарат Конвулекс в разных формах.

По словам коммерческого директора ЦВ «Протек» Бориса Попова, нехватка вальпроевой кислоты на рынке начала ощущаться с конца 2021 года. Несколько врачей скорой помощи подтвердили, что наблюдается высокий риск возникновения дефицита Конвулекса в инъекциях.

Вальпроевая кислота применяется в основном при лечении эпилепсии, препарат входит в ЖНВЛП. В форме раствора вальпроевая кислота зарегистрирована только у Bausch Health. В таблетках препарат производят «Авва рус», «Фармаклаб», Teva, Sanofi, «Р-Фарм», Sun Pharmaceutical.

По словам представителя Bausch Health, в 2021 году были пересмотрены предельные цены на вальпроевую кислоту, в результате чего стоимость инъекционной формы препарата была снижена на 23% – до 899,52 рубля. Это сделало поставки Конвулекса убыточными, объяснили в компании.

По данным Headway Company, в 2021 году госучреждения заключили контракты на поставку вальпроевой кислоты в инъекциях на 40,2 млн рублей, притом что не состоялось 55,3% тендеров. В январе 2022 года несостоявшимися признаны 62% процедур госзакупок.

В Bausch Health утверждают, что в январе 2022 года подали заявление о пересмотре предельной стоимости препарата, и поставки возобновятся, если будет установлена «экономически рентабельная цена». Заявление будет рассмотрено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в течение 20 дней.

ФАС в 2020 году разрешила повышать предельные цены на препараты ЖНВЛП в случае возникновения их дефектуры.

Весной 2020 года в аптеках стал недоступен дешевый диуретик фуросемид в ампулах: производители отказывались его выпускать из-за слишком низкой цены, едва покрывающей себестоимость препарата. Из-за низкой цены с осени 2020 года на рынке также существует дефицит иммуноглобулина человека нормального. Правда, ФАС в августе 2021 года разрешила повысить цены на препарат пяти производителям.