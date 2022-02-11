Росздравнадзор начал ежедневно мониторить запасы вакцин и лекарств от COVID-19

Росздравнадзор перешел на ежедневный сбор данных о доступности вакцин и антиковидных лекарств с помощью системы маркировки лекарств. Эти данные позволят Минздраву быстрее реагировать на рост их потребления из-за распространения «Омикрона».

С 7 февраля в России в ежедневном режиме отслеживается доступность препаратов и вакцин от COVID-19, сообщила пресс-служба ЦРПТ. Соответствующее поручение Минздраву, Росздравнадзору и Центру развития перспективных технологий было дано после совещания оперативной рабочей группы правительства, которая координирует вопросы противодействия распространению «Омикрона» под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Будет отслеживаться их наличие как на уровне субъектов, так и в отдельных ЛПУ, включая расход за сутки, оставшийся объем и динамику использования вакцин и лекарств. Кроме того, в отчетах будут данные об объеме списанных вакцин до окончания срока годности и их количество по нескольким типам оставшегося срока годности: от четырех до трех месяцев, от трех до двух месяцев и менее двух месяцев.

Система маркировки и сейчас обменивается данными с информационными системами 16 государственных органов, однако информация предоставляется по запросам в связи с рисками дефектуры.

Ранее жалобы на нехватку лекарств в ряде регионов выявили в «Общероссийском народном фронте». Обнаружилось, что в регионах почти треть пациентов, которые лечились от COVID-19 на дому, не смогли получить полагавшиеся им бесплатные лекарства.

В январе стало известно, что в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации аптеки Москвы обязали ежедневно отчитываться по наличию ряда препаратов в Департамент здравоохранения столицы. В список вошли лекарства «для профилактики и лечения COVID-19, ОРВИ и внебольничных пневмоний».

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