Новый антикоагулянт Bayer получил статус fast track

Препарат немецкой Bayer asundexian (BAY2433334) получил статус «ускоренное рассмотрение» (fast track) Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в качестве потенциального средства для вторичной профилактики некоторых видов инсульта, сообщает компания.

Asundexian представляет собой пероральный ингибитор фактора свертывания крови XIa, который Bayer разрабатывает в качестве потенциального средства для вторичной профилактики некардиоэмболического ишемического инсульта, а также для терапии фибрилляции предсердий и недавно перенесенного инфаркта миокарда. В настоящее время препарат проходит фазу II клинических испытаний среди пациентов со всеми тремя состояниями, а также в качестве самостоятельной терапии.

Статус «ускоренное рассмотрение» предназначен для облегчения разработки и ускорения обзора новых лекарств и вакцин, необходимых для лечения или профилактики серьезных состояний (заболеваний) в том секторе здравоохранения, где пока нет разработанных методов и вариантов лечения.

Xarelto, самая продаваемый препарат Bayer для профилактики инсульта, права на которую принадлежат партнеру Johnson&Johnson, потеряет патентную защиту примерно в 2026 году.

gxpnews