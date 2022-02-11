Субстанция на вырост

Построить с нуля производство фармацевтических субстанций — задача, справиться с которой способны единицы игроков на российском фармрынке. К их числу относится группа компаний «Р-Фарм». Возведённый ею в Ростове Великом научно-производственный комплекс «Фармославль» входит в число крупнейших подобных объектов на территории России.

От первого камня до химического синтеза

На рыжей глине стройплощадки стоят запрещающие знаки и пара представительских автомобилей. Люди в костюмах разглядывают горы стройматериалов и план корпуса, где будут исследовать и синтезировать сырьё для производства лекарств. Так на фотографиях пятилетней давности выглядел проект группы «Р-Фарм» в Ярославской области.

Идея локализовать выпуск активных фармацевтических субстанций пришла основателю «Р-Фарм» Алексею Репику. Весной 2010 года он договорился с фармкомпанией «Химрар» создать научно-производственный комплекс по выпуску АФС. Проект получил название «Фармославль».

На тот момент большинство фармпредприятий в России занимались коммерцией, в частности импортом лекарств с азиатских рынков, почти никто не задумывался о налаживании полномасштабного производства полного цикла. Запуск проекта по выпуску АФС казался инвестицией в развитие не только «Р-Фарм», но и всей фармацевтической промышленности России.

Проектирование завода начали в 2012 году — за два года до того, как идея о возрождении фармацевтического синтеза и производств полного цикла была оформлена в государственной стратегии импортозамещения.

Новые молекулы и старые знакомые

Сейчас посетителей промышленного кластера под Ростовом встречает современное здание. За стеклянной облицовкой скрывается научно-производственный комплекс, каких до недавнего времени в России не существовало.

В «Фармославле» исследуют и выпускают более 50 высокотехнологичных фармацевтических субстанций. Ярославское предприятие «Р-Фарм» использует их в производстве препаратов для лечения онкологических, вирусных, ревматических, эндокринных и других заболеваний.

Сегодня продолжается установка оборудования, а выход завода на полную мощность ожидается в следующем году. Недавно добавилась линия распылительной сушки для получения аморфных субстанций.

В скором времени в портфель предприятия войдут субстанции, из которых изготавливают препараты для терапии ВИЧ, а также вирусных гепатитов, алкогольной зависимости.

На территории завода находится лаборатория синтеза новых молекул. Многие субстанции, которые выпускает предприятие, ранее не производились в России, например лекарство от гепатита С.

Равнение на GMP

К ростовскому заводу «Р-Фарм» у экологов не найдётся вопросов: линии химического синтеза оснащены оборудованием для нейтрализации газовых выбросов, для сушки и регенерации растворителей. Для очистки и кристаллизации токсичных продуктов есть отдельная высокотехнологичная линия.

Организация производства и характеристики конечного продукта соответствуют международным стандартам GMP, что подтверждается заключением о соответствии.

«Лекарственные средства — это не только таблетки или капсулы, но и активные фармацевтические субстанции. Строительство завода АФС направлено на реализацию нашей стратегии по созданию полного цикла производства лекарственных препаратов. Мы делаем всё, чтобы контролировать этот процесс от начала до конца», — объясняет генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

Ростовский завод не похож на традиционные фармпредприятия, где каждый цех заточен под изготовление определённого продукта. Это завод-конструктор, где все производственные линии обладают гибкостью и многофункциональностью. Для выпуска любой субстанции можно собрать цепочку из оборудования и получить необходимую технологическую схему. Аппараты, покрытые стойкими сплавами, могут работать в разных производственных условиях, позволяя проводить реакцию как в кислой, так и в щелочной среде.

Вакцины, аутсорсинг и большое будущее

Пандемия показала, как сильна зависимость отечественной фармотрасли от импортного сырья. Перебои с поставками из-за введённых карантинных мер создали опасную ситуацию дефицита необходимых компонентов. Строительство предприятий химического синтеза, таких как ростовский завод «Р-Фарм», должно стать частью стратегии национальной безопасности.

У завода достаточно потенциала, чтобы вписать себя в историю российской фармацевтики. Впереди новые проекты, молекулы, субстанции и производственные линии. Даже заявленная мощность 31 тонна АФС в год — это условное значение. В ближайшей перспективе завод будет наращивать производительность.

В начале 2021 года правительство Ярославской области отчитывалось о новом масштабном инвестпроекте в фармацевтической сфере: «Р-Фарм» решил вложить 8 млрд рублей в дооснащение завода активных фармацевтических субстанций «Фармославль», чтобы начать здесь производство компонентов для вакцины «Спутник V». По словам Василия Игнатьева, на предприятии устанавливается новое оборудование, которое позволит запустить производство и создать более 350 дополнительных рабочих мест.

gxpnews