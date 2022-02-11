Правительство одобрило идею о передаче Минпромторгу секретных данных о производстве лекарств

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий Минпромторгу получать от Минздрава информацию, содержащую коммерческие секреты о производстве лекарств. Это нужно министерству для лицензирования и инспектирования фармпроизводств.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который был разработан для предоставления возможности Минпромторгу проводить экспертизу документации о процессе производства лекарственного препарата, содержащей коммерческую тайну, сообщается на портале Ассоциации юристов России.

«Законопроект предусматривает возможность направления Минздравом в Минпромторг регистрационных досье на лекарственные препараты с документами о процессе производства и контроле качества», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, эта информация необходима Минпромторгу для лицензирования фармпроизводств, а также для инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики. Сведения будут предоставляться в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

«Надо подчеркнуть, что регистрационное досье на лекарственный препарат является коммерческой тайной. Поэтому необходимо внести соответствующие поправки в закон «О коммерческой тайне», которые наделят Минпромторг правом на получение подобной информации», — уточнил Груздев.

В январе зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный направил в Минздрав запрос о предоставлении данных по результатам клинических исследований вакцины «Спутник V». Министерство отказало депутату в предоставлении этих сведений, объяснив, что они «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну».

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