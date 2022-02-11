Правительство утвердило бессрочный упрощенный режим системы мониторинга лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое призвано стабилизировать работу аптечных и медицинских организаций с маркированными лекарственными средствами. Упрощенная схема гарантирует бесперебойный отпуск препаратов, не зависящий от возможных перебоев в СМДЛП. Соответствующие изменения внесены в постановление № 1556, сказано в документе, опубликованном сегодня, 10 февраля. Он подписан 31 января и вступает в силу со дня публикации.

«Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств теперь будет действовать на постоянной основе. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении на сайте правительства.

По упрощенному порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки. Таким образом, получатели медикаментов не зависят от ошибок или задержек со стороны поставщиков. Это означает, что упрощенная схема повышает скорость операций с препаратами для всех участников рынка, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках и ЛПУ.

Такой порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств был введен в ноябре 2020 года из-за повышенного спроса на медикаменты и с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Он должен был действовать до 1 февраля 2022 года.

О том, что продление упрощенного режима вопрос решенный, сообщалось в конце 2021 года, а о скором выходе самого постановления «ФВ» узнал накануне.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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