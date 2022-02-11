Вакцина Pfizer от COVID-19 стала самым продаваемым препаратом в истории

Вакцина Pfizer от COVID-19 побила рекорд «Хумиры» и стала самым продаваемым препаратом в истории. В прошлом году средство принесло компании 36,8 млрд долл., а в текущем, согласно прогнозам, сможет заработать свыше 50 млрд долл.

В 2021 году Pfizer, согласно своему финансовому отчету, получила от вакцины против COVID-19 Comirnaty 36,8 млрд долл. Таким образом, препарат стал самым продаваемым препаратом в истории за период в один год, пишет Axios.

Вакцина американской компании обогнала «Хумиру» от AbbVie, которая раньше считалась наиболее продаваемым лекарственным препаратом. Это средство от артрита и псориаза занимало первое место с момента своего одобрения в 2002 году.

За весь 2021 год выручка Pfizer выросла на 92% по сравнению с предыдущим годом, общие доходы компании достигли 81 млрд долл. Однако без учета продаж двух связанных с пандемией продуктов (вакцины против COVID-19 и таблеток Paxlovid) выручка от основного бизнеса выросла только на 6%.

К примеру, продажи пневмококковых вакцин под маркой Prevnar даже немного снизились и принесли компании 5,2 млрд долл. по сравнению с 5,9 млрд долл. в 2020 году. Препарат для лечения рака молочной железы «Ибранса» также незначительно увеличил продажи (с 5,39 млрд долл. в 2020 году до 5,44 млрд долл. в 2021 году). Среди крупных брендов компании доходы выросли у «Эликвиса» от тромбоза глубоких вен (почти на 1 млрд долл. до почти 6 млрд долл.). Что касается Paxlovid, то он в 2021 году принес 76 млн долл.

Финансовый директор Pfizer Франк Д’Амелио заявил, что в 2022 году вакцина от COVID-19 может принести компании более 50 млн долл. «Я хотел бы предупредить вас, что у этого прогноза есть меньший потенциал роста в течение года по сравнению с ситуацией, с которой мы столкнулись в 2021 году, когда вакцина только что была одобрена, и у малой части населения были прививки», — тем не менее отметил он.

Николай Соколов

pharmvestnik