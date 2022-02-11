Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 0,16%

В январе цены на лекарства выросли на 0,16%. При этом стоимость лекарств из Перечня ЖНВЛП в среднем осталась прежней. По отношению к январю 2021 года рост цен составил 4,26%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.

Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились. При этом подорожали:

на ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 1,3%;

амброксол – на 0,9%;

фосфоглив – на 0,6%;

панкреатин, дротаверин (но-шпа), омепразол, перекись водорода, амлодипин – на 0,2-0,4%.

В то же время стали дешевле:

эналаприл – на 2,2%;

ацетилцистеин (АЦЦ) – на 1,1%;

цефтриаксон – на 0,7%;

винпоцетин – на 0,6%;

гриппферон, бисакодил, умифеновир (арбидол), осельтамивир (номидес), эуфиллин, ксарелто – на 0,2-0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

бинты – на 1,2%;

аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;

вата отечественная – на 0,6%;

шприцы одноразовые – на 0,5%;

корригирующие очки – на 0,4%.

Вместе с тем на 0,3% подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые).

Елена Сидорова

pharmvestnik