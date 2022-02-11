Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 0,16%

В январе цены на лекарства выросли на 0,16%. При этом стоимость лекарств из Перечня ЖНВЛП в среднем осталась прежней. По отношению к январю 2021 года рост цен составил 4,26%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.
Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились. При этом подорожали:
- на ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 1,3%;
- амброксол – на 0,9%;
- фосфоглив – на 0,6%;
- панкреатин, дротаверин (но-шпа), омепразол, перекись водорода, амлодипин – на 0,2-0,4%.
В то же время стали дешевле:
- эналаприл – на 2,2%;
- ацетилцистеин (АЦЦ) – на 1,1%;
- цефтриаксон – на 0,7%;
- винпоцетин – на 0,6%;
- гриппферон, бисакодил, умифеновир (арбидол), осельтамивир (номидес), эуфиллин, ксарелто – на 0,2-0,4%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- бинты – на 1,2%;
- аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;
- вата отечественная – на 0,6%;
- шприцы одноразовые – на 0,5%;
- корригирующие очки – на 0,4%.
Вместе с тем на 0,3% подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые).
Елена Сидорова
pharmvestnik