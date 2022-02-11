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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в январе на 0,16%

В январе цены на лекарства выросли на 0,16%. При этом стоимость лекарств из Перечня ЖНВЛП в среднем осталась прежней. По отношению к январю 2021 года рост цен составил 4,26%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.

Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились. При этом подорожали:

  • на ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 1,3%;
  • амброксол – на 0,9%;
  • фосфоглив – на 0,6%;
  • панкреатин, дротаверин (но-шпа), омепразол, перекись водорода, амлодипин – на 0,2-0,4%.

В то же время стали дешевле:

  • эналаприл – на 2,2%;
  • ацетилцистеин (АЦЦ) – на 1,1%;
  • цефтриаксон – на 0,7%;
  • винпоцетин – на 0,6%;
  • гриппферон, бисакодил, умифеновир (арбидол), осельтамивир (номидес), эуфиллин, ксарелто – на 0,2-0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • бинты – на 1,2%;
  • аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;
  • вата отечественная – на 0,6%;
  • шприцы одноразовые – на 0,5%;
  • корригирующие очки – на 0,4%.

Вместе с тем на 0,3% подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые).

Елена Сидорова
pharmvestnik

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11 февраля, 2022 | Просмотров: 94