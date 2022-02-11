В России стартует пилот по маркировке медизделий

С 15 февраля в стране стартует новый эксперимент по маркировке. На этот раз он коснется медицинских изделий. Оператором традиционно выступит ЦРПТ.

Правительство страны объявило о запуске эксперимента по маркировке медицинских изделий. Участвовать в пилоте можно на добровольной основе. Свои заявки можно будет подавать после того, как Минпромторг подготовит необходимые методические рекомендации. Соответствующее постановление опубликовано на портале publication.gov.ru.

В перечне МИ, попавших в пилот, всего шесть пунктов:

санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании;

компьютерные томографы;

коронарные стенты;

слуховые аппараты;

ортопедическая обувь;

беззараживатели-очистители воздуха.

До 1 апреля ЦРПТ поручили разработать требования к информационной системе, которые Минпромторг должен утвердить до 29 апреля. К этой же дате должны быть готовы и методические рекомендации по проведению эксперимента.

Федеральная налоговая и таможенная службы, Росздравнадзор, Федеральная служба по аккредитации и Фонд соцстраха должны обеспечить взаимодействие своих инфосистем с создаваемой. Среди целей эксперимента, как и в случае с другими товарами, подлежащими маркировке, противодействие незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов медицинских изделий, в том числе контрафактных, а также повышение собираемости налогов и таможенных платежей.

Первоначально проект должен был начаться в феврале 2020 года, затем дату перенесли на август 2021 года. Завершится эксперимент 28 февраля 2023 года.

Екатерина Погонцева

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