«Ростех» начал производить автомобили скорой помощи в Нижнем Новгороде

Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») начал собственное производство автомобилей скорой помощи с медоборудованием на базе совместного с заводом «Промышленные технологии» предприятия «Швабе-СпецАвто» в Нижнем Новгороде. В 2022 году предприятие планирует выпустить около 6 тысяч единиц спецтехники, объем инвестиций в проект ранее оценивался в 500 млн рублей. Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») начал собственное производство автомобилей скорой помощи с медоборудованием на базе совместного с заводом «Промышленные технологии» предприятия «Швабе-СпецАвто» в Нижнем Новгороде. В 2022 году предприятие планирует выпустить около 6 тысяч единиц спецтехники, объем инвестиций в проект ранее оценивался в 500 млн рублей.

На заводе будут выпускаться автомобили скорой помощи класса А, В и С, а также машины, оснащенные специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Ходовая часть выпускаемых автомобилей будет собираться на базе моделей LADA, «ГАЗель» и «Соболь» из отечественных комплектующих.

Мощность предприятия, с учетом параллельного развертывания производства спецтехники для нужд МВД и автомобилей для перевозки людей с ограниченными возможностями, оценивается в 6 тысяч единиц в год. Спецтранспорт планируется поставлять в регионы России и страны СНГ.

Автомобили, предназначенные для нужд скорой помощи, с выполнением полного технологического цикла будут собираться в 15 цехах на площади более 11 тысяч кв. м в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Отдельные площади выделены под кастомизацию готового транспорта медтехникой производства «Швабе» – кардиологическим, реанимационным и неонатальным медоборудованием, а также специализированной эргономичной мебелью.

Совместное предприятия холдинга «Швабе» и завода «Промтех» «Швабе-СпецАвто» было зарегистрировано в июле 2021 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 500 млн рублей, только за III квартал 2021 года в предприятие было вложено 150 млн рублей. В настоящее время в линейке «Швабе» – транспортные средства на базе автомобилей LADA: модель Prima класса B для бригад скорой помощи, автомобиль медслужбы М2 и две модификации машины неотложной помощи класса А, укомплектованные реанимационным оборудованием.

В 2018-2019 годах Правительство РФ по инициативе Минпромторга распорядилось выделить из резервного фонда не менее 7,5 млрд рублей на закупку более 2 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи. В июле 2019 года Счетная палата РФ проверила закупки машин СМП, проведенные в 2018 году Минпромторгом. Как выяснилось, ведомством были приобретены 1 780 автомобилей на общую сумму около 5 млрд рублей, причем единственными поставщиками выступили ООО «УАЗ» (610 единиц) и ООО «ГАЗ» (1 170 единиц). По итогам проверки аудиторы рекомендовали Минпромторгу отказаться от централизованных закупок и рассмотреть вопрос о переходе на «рыночный механизм осуществления закупок».

В мае 2020 года Правительство РФ направило в Минпромторг РФ 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи в связи с распространением COVID-19. Предполагалось, что на эти деньги будет приобретено 1 200 машин, еще 600 млн рублей на дозакупку автомобилей было выделено в декабре 2020 года.

В ноябре 2020 года ведомству было выделено еще 1,4 млрд рублей на закупку 2 тысяч легковых автомобилей российского производства у двух юрлиц – АО «АВТОВАЗ» и ООО «Ульяновский автомобильный завод» – для нужд санитарной службы и скорой медицинской помощи в районных центрах, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тысяч человек.

В 2020-2021 годах 167 автомобилей СМП в лизинг на 1,2 млрд рублей приобрела Московская область, Минздрав Республики Татарстан закупил 43 автомобиля скорой помощи и 370 автомобилей санитарной службы на общую сумму 622,4 млн рублей, а Москва – 200 автомобилей скорой помощи за 620 млн рублей.

Фото: promteh-nn.ru

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