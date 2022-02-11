ВОЗ не получила заявку на одобрение вакцины КовиВак

«На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликован перечень производителей вакцин от коронавируса, сделавших заявку по всем требованиям ВОЗ. Такая заявка от Центра им. М.П. Чумакова в ВОЗ пока не поступила», – сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В конце апреля 2021 года директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщал, что научное учреждение подало в ВОЗ документы по КовиВак на переквалификацию (оценку качества, безопасности и эффективности препарата). В декабре прошлого года Ишмухаметов рассказал, что центр ожидает одобрения вакцины ВОЗ не раньше середины 2022 года. Оценка необходима для поставки вакцин по программе COVAX, цель которой – обеспечить вакцинами против COVID-19 страны с низким и средним уровнем дохода.
При этом регистрация Спутника V в ВОЗ продвигается: все необходимые документы подписаны, осталось выполнить их проверку.
«На данный момент процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях) для вакцины Спутник V возобновлен, РФПИ и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые – в 2022 году», – заявила Вуйнович.
В июне 2021 года ВОЗ провела проверку четырех из семи российских площадок, где производится Спутник V, и обнаружила нарушения на уфимском предприятии «Фармстандарта». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все замечания были приняты во внимание, а недочеты исправлены. Однако в ВОЗ сообщили, что процесс одобрения Спутника V для экстренного применения приостановлен.
В начале октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, подводя итоги встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации Спутника V организацией, сняты. В середине месяца старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что организация может одобрить Спутник V до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. В конце октября ВОЗ анонсировала начало финальной стадии рассмотрения документов для признания Спутника V. В настоящее время ВОЗ еще не одобрила Спутник V.
Фото: bfm.ru