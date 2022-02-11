AstraZeneca отчиталась о росте выручки более чем на 40%

Компания AstraZeneca отчиталась об итогах IV квартала и всего 2021 года. Общая выручка AstraZeneca увеличилась на 41% — до 37,42 млрд долл., включая доходы от вакцины против COVID-19. Общая выручка без учета вакцины возросла на 26% — до 33,436 млрд долл. В IV квартале 2021 года общая выручка AstraZeneca увеличилась на 62% — до 12,01 млрд долл.

В 2021 году компания успешно провела 14 испытаний III фазы для девяти препаратов. Также AstraZeneca получила 22 одобрения и разрешения регулирующих органов на основных рынках. Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорило отметил, что в 2021 году компания поставила 2,5 млрд доз своей вакцины против COVID-19 по всему миру. Пять препаратов AstraZeneca достигли рекордных продаж: «Тагриссо» — доход с продаж превысил 5 млрд долл., «Форсига» — более 3 млрд долл., «Линпарза» — больше 2 млрд долл., «Фазенра» и «Калквенс» — свыше 1 млрд долл.

Также компания приобрела и интегрировала фирму Alexion. Это была самая крупная сделка AstraZeneca с момента основания, ее сумма составила 39 млрд долл.

В 2022 году компания прогнозирует рост выручки на 18—19%.

Григорий Дубов

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