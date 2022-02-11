Сервис BestDoctor приобрел страховую компанию «Резерв» вместе с лицензией на ДМС

Российский сервис по корпоративному медстрахованию BestDoctor объявил о покупке хабаровской страховой компании «Резерв» и развитии собственных продуктов ДМС под брендом «Бестиншур». Ранее BestDoctor, не имея собственной лицензии на ДМС, реализовывал клиентам пакеты страховщиков-партнеров. Сумма сделки не раскрывается.

Покупка АО «СК «Резерв» прошла через приобретение 100% в ООО «Альянс-Консалтинг», которое владеет страховщиком. Эксперты Forbes оценили такой актив в 380–400 млн рублей. До закрытия сделки почти половина доли в «Альянс-Консалтинге» принадлежала основному владельцу Экспобанка и члену совета директоров компании «Д2 Страхование» Игорю Киму.

Руководителем «Бестиншура» стал Денис Гаврилов, ранее отвечавший за развитие бизнеса со страховыми компаниями в ИТ-компании «КРОК». Приобретение «Резерва», уверены в BestDoctor, позволит нарастить долю компании на рынке ДМС путем создания своих продуктов по «управлению здоровьем», куда входит лекарственное страхование, страхование от критических заболеваний и онкологии, специализированные продукты в области репродукции, ведения беременности и другие.

BestDoctor продолжит работать с другими страховщиками, к ним вместе с приобретением «Резерва» добавились «Югория» и «Пульс».

Согласно отчетам Центрального банка РФ, на конец 2020 года в СК «Резерв» было застраховано 9,6 тысячи человек на 1,1 млрд рублей, выплаты за 2020 год составили 14,3 млн рублей, из них большая часть (11,4 млн рублей) выплачена по факту смерти застрахованного. При этом ни одного застрахованного по ДМС в компании не было.

Компания BestDoctor предоставляет услуги ДМС сотрудникам более чем 140 компаний, включая VK, AliExpress, МегаФон, ivi, РБК, АФК «Система», МТС Банк. В базе системы находится 14 тысяч медорганизаций. BestDoctor через страховые компании заключает договоры на медобслуживание, доступное через специальный онлайн-сервис и приложение.

В 2021 году сумма вложенных в BestDoctor инвестиций достигла $34,1 млн, тогда компания оценивалась в $90 млн. По данным BestDoctor, выручка платформы по итогам 2020 года достигла 1,7 млрд рублей.

Фото: rb.ru

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